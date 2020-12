Reprodução Instagram, DR

Num ano atípico, Luana Piovani vai passar um Natal diferente, longe da família. A confissão foi feita pela própria nas redes sociais, esta segunda-feira, dia 21 de dezembro.

A atriz revelou que vai passar a consoada em Portugal longe dos filhos e sensibilizou os seguidores. "Natal diferente esse... sem os meus pais, tão pouco os meus filhos. Um Natal que combina com esse ano doido", começou por escrever.

"Um ano que parecia todo ruim, porém, que resolveu surpreender no final: Ganhei 'O Clube' [série da Opto] e a Michelly, a confirmação da segunda temporada do [reality show] 'Luana é de Lua' e um novo e imenso amor. A vida e as suas surpresas", rematou numa nota positiva.

