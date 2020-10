Já depois do confinamento, Luana Piovani embarcou numa viagem até França onde se sentiu "sufocada" com as regras rígidas graças à Covid-19. A atriz brasileira publicou até algum conteúdo na sua conta de Instagram onde se mostrava revoltada com o facto de ter de usar máscara na rua.

No entanto acabou por sofrer a pior das consequências: ficou infectada com o novo coronavírus. E este domingo, 4 de outubro, voltou a testar positivo. Luana partilhou as novidades com os seguidores e deu alguns pormenores sobre o seu estado atual.

"Sei que está todo mundo curioso para saber a história do resultado e vim aqui dizer que pelo menos agora estou com uma jaula, não só com uma gaiola, porque deu positivo. Deu positivo e eu fico mais uma semana nessa gaiola", avançou.

Atualmente os filhos da atriz estão com o pai, Pedro Scooby, e por isso a atriz tem alguma liberdade mesmo dentro da sua casa. Luana Piovani continua sem sintomas e por isso mostrou-se agradecida, apesar de tudo.