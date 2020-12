Instagram

“O Live de Natal previsto para hoje não será realizado. Agradecemos o carinho e a compreensão de todos. Equipa Tony Carreira”. Foi esta a mensagem deixada por todos os profissionais que acompanham o famoso cantor português, que tinha agendado para este domingo, 20 de dezembro, um direto para compensar os seus fãs pelo facto dos concertos agendados para o passado mês de novembro terem sido adiados devido à pandemia.

A morte inesperada de Sara Carreira, aos 21 anos, na sequência de um acidente de viação a 5 de dezembro, deixa Tony Carreira mais longe dos palcos e, de acordo com a sua página oficial do Facebook, o regresso só deverá acontecer a 17 de abril no Super Bock Arena. Contudo, esta data já tinha sido anunciada antes da família carreira ser assolada por esta tragédia e só nos próximos meses se saberá se se mantém.

Recorde-se que Tony Carreira é ainda pai dos músicos Mickael e David Carreira, de 34 e 29 anos, respetivamente. Para já, nenhum dos dois se pronunciou publicamente sobre a morte de Sara. Apenas a mulher de Mickael, a antiga apresentadora da SIC Laura Figueiredo, lhe prestou uma sentida homenagem nas redes sociais. Leia AQUI!