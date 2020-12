Instagram

A morte trágica e precoce de Sara Carreira deixou o país de luto. Nas redes sociais foram centenas as homenagens à filha de Tony Carreira que se multiplicaram desde sábado, 5 de dezembro, noite do fatídico acidente.

Esta quinta-feira, 10 de dezembro, o tio da jovem de 21 anos deixou uma mensagem de agradecimento na sua conta de Facebook.

"Bom dia, gostaria de agradecer a todas as pessoas que por sms, telefonemas ou redes sociais enviaram mensagens com palavras de apoio. Obrigado do fundo do coração", escreveu José Antunes.

Nos comentários foram várias as mensagens de força.