Mais de duas semanas depois do trágico acidente que vitimou a sua irmã mais nova, David Carreira abriu o seu coração e deixou uma mensagem de agradecimento nas redes sociais. “Obrigado pela força, pelo apoio e por todas as homenagens lindas 🤍🕊💫”, escreveu o artista, de 29 anos, na legenda de um pequeno excerto do videoclip da música que os dois gravaram juntos, Gosto de Ti, no qual podemos ver a mais nova do clã carreira ainda bebé e os irmãos completamente rendidos aos seus encantos. “Ela é linda, não acham?”, questiona David Carreira em francês.

Sara Carreira, a filha mais nova de Tony Carreira, morreu no passado dia 5 de dezembro num aparatoso acidente de viação na A1, no sentido Porto-Lisboa, junto ao nó do Cartaxo. Na mesma viatura encontrava-se o namorado, Ivo Lucas, que também ficou ferido com alguma gravidade. David é o primeiro membro da família Carreira a pronunciar-se publicamente sobre o sucedido.

