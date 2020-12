Emma McIntyre

Juntar vida pessoal com trabalho nem sempre dá resultado, mas Gillian Anderson e Peter Morgan. A atriz brilhou recentemente como Margaret Thatcher na série The Crown cujo namorado é criador e argumentista. Esta sexta-feira, dia 18, a imprensa britânica avança que o casal já não mantém o relacionamento.

Segundo o Daily Mail, o namoro chegou ao fim de forma amigável depois de quatro anos de namoro. É muito provável que ambos se cruzem várias vezes em 2021, já que a atuação de Gillian na famosa série da Netflix colocará a atriz (a série) na corrida a várias premiações que distinguem o melhor do cinema e televisão.

Gillian Anderson tem dois filhos fruto do relacionamento anterior (2006-2015) e Peter Morgan tem cinco do casamento anterior com Lila Schwarzenberg.