Grávida pela primeira vez, de uma menina, Marta Bateira, mais conhecida por Beatriz Gosta, revelou no Instagram que já escolheu o nome para a filha. “Tá decidido, gente, o nome da criatura vai ser Luísa/Luiza", começa por dizer, antes de explicar o porquê da indecisão entre as duas formas de escrever o nome. “Eu prefiro com S, o pai da criança quer porque quer com Z. Que faço das vidas? Qual preferem? Como saio desta saia justa?", questiona, para rematar em jeito de brincadeira: “P.S. - o Z dá um star quality ao nome, né? Dá palco à criança".

