Marta Bateira, mais conhecida por Beatriz Gosta, deixou os fãs surpreendidos ao revelar que estava grávida, há cerca de um mês (ora recorde).

Desde que anunciou a boa nova, tem partilhado na sua conta de Instagram sobre vários pormenores desta grande aventura.

»Depois revelar gravidez, Beatriz Gosta confessa: "Vou fazer de um tudo para ser uma boa mãe, a mãe que eu não tive"«

Esta quinta-feira, 19 de novembro, a apresentadora presenteou os fãs com uma grande revelação, no programa 5 Para a Meia-Noite.

A humorista está grávida de uma menina.

"Mais uma menina no mundo, chupa", foi a reação de Beatriz Gosta depois de um dos convidados do programa ler um papel com a notícia.