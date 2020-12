É uma notícia que deixou os portugueses em choque. Sara Carreira, filha mais nova de Tony Carreira, morreu este sábado, dia 5, ao final da tarde, num trágico acidente que envolveu quatro veículos. Num deles seguia a fadista Cristina Branco e a filha mais nova com 10 anos que ficaram com ferimentos ligeiros.

A informação foi revelada pelo ex-marido da cantora, Tiago Salazar, no Facebook. "Ontem morreu a filha do Tony Carreira a quem, sem o conhecer, só posso expressar a minha dor solidária", começou por escrever o escritor. "Podia ter morrido a minha filha mais nova e a sua mãe. Efectivamente estiveram as duas envolvidas no choque em cadeia na A1 em Santarém e, felizmente, saíram apenas com fracturas ósseas, deste acidente que há a lamentar a morte de uma menina, e tudo o resto não releva de importância de apontar o dedo", sublinha Tiago Salazar.

"Não há nenhum medo que me assole como o de perder um filho ou quem amo. E, porém, morre-se com uma facilidade extrema. Daí só poder dizer que amem e digam que amam e amem o mais e melhor que possam cada instante das vossas vidas. Só de saber do acidente já foi o suficiente para me sentir como quem choca num paredão", completou o também escritor.

