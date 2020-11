Instagram

Apesar de ainda não terem oficializado a relação, Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio já não escondem que estão apaixonados.

O ator passou o fim de semana com a família Patrocínio e, nas redes sociais, partilhou alguns momentos.Nas imagens, Tiago surge em Momentos divertidos com a namorada, a passear no campo.

Carolina Patrocínio também publicou algumas imagens deste fim de semana em família, mas o ator não surgiu em nenhum dos vídeos.

