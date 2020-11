Instagram

Morreu o pai de Maria João Abreu. A notícia foi partilhada pela atriz nas suas redes sociais, onde partilhou uma fotografia deste e lhe prestou uma homenagem sentida. “Pai, sempre disseste que a vida era uma fantasia e não podia ser levada a sério. Mas a tua partida deixa um vazio enorme no meu coração. Sempre foste distinguido pela tua bondade e generosidade. E assim perdurará a tua memória! Amo-te muito!”, escreveu.

A caixa de comentários da publicação no Instagram encheu-se de palavras de conforto de amigos e colegas de profissão, entre os quais o seu ex-marido. “Sabes da ligação que lhe tinha!! Tristeza imensa🙏❤️”, comentou o ator José Raposo, com quem atualmente Maria João Abreu faz par romântico na série de sucesso da SIC Golpe de Sorte.

Os dois atores foram casados durante mais de 20 anos e têm dois filhos em comum: Miguel, de 34 anos, e Ricardo, de 28. Separaram-se em 2008 e ambos refizeram as suas vidas amorosas – ela ao lado do músico João Soares e ele com a atriz Sara Barradas -, mas continuam a manter uma relação de amizade muito forte.