O ator Ruy de Carvalho foi casado durante 63 anos com Ruth Carvalho. Um casamento tão duradouro, gera algumas curiosidades.

Joana Cruz, uma das entrevistadoras da rubrica Wi-Fi, da RFM, onde Ruy de Carvalho esteve recentemente como convidado, chegou mesmo a perguntar-lhe "qual era o segredo".

A resposta do ator de 93 anos foi bem simples e quase automática: "Amarmo-nos, minha querida, amarmo-nos. Quando as pessoas se amam conseguem viver a vida toda. E compreendem aquilo que se passa uns com os outros", começou por explicar.

"Têm de se habituar à vida do casal. Aquela parte que se chama a parte amorosa, dura 15/ 20 minutos. O resto são 23 horas. Temos de saber viver as 23 horas seguintes. Quando um casal não sabe fazer isso, acabou-se", concluiu.

Recorde que Ruy de Carvalho ficou viúvo em meados de 2007.