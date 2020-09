Instagram

Aos 93 anos, Ruy de Carvalho é um dos atores portugueses mais queridos do público. Com uma forte presença nas redes sociais são várias as vezes que Ruy conversa com os milhares de fãs partilhando algumas novidades.

Este domingo, 6 de agosto, revelou que ia ser submetido a uma operação à coluna devido a uma hérnia que o deixou praticamente sem conseguir andar.

"Há uns meses atrás, antes da pandemia, aceitei, com muita honra, voltar a fazer parte do elenco da peça 'A Ratoeira' de Agatha Christie... quase 60 anos passados. Mas não será ainda que vou fazer a estreia, marcada para dia 10, quinta-feira, pois vou ter que ser operado à coluna, por causa de uma maldita hérnia, que me deixou quase sem andar", revelou.

