Reprodução Instagram, DR

Georgina Rodríguez não passa despercebida aos olhos de ninguém. Nem mesmo à Netflix Espanhola.

Na sua conta oficial do Twitter, a página de plataforma de streaming provou a namorada de Cristiano Ronaldo de forma divertida.

Recentemente Georgina participou na versão espanhola do programa A Máscara (saiba mais detalhes aqui) e deixou os fãs impressionados com a interpretação que fez do tema Si Por Mí Fuera.

Relembrando o momento, que está a dar que falar no país vizinho, a Netflix Espanhola aproveitou para brincar com a situação.

"Eu todas as semanas a pedir por 'Si Por Mí Fuera' da Georgina", escreveram na legenda de uma fotografia que faz alusão à série 'Paquita Salas', ora veja abaixo.

Georgina não resistiu e partilhou o tweet nos seus stories do Instagram em gesto de agradecimento.