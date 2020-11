Instagram

Cristiano Ronaldo poderá regressar em breve a Inglaterra e ao clube que o viu crescer como futebolista profissional: o Manchester United. A notícia foi avançada pelo jornalista argentino Christian Martín, que revelou em direto que o craque madeirense já tinha recebido uma proposta do clube inglês e que a mesma estava a ser analisada.

A possível transferência – que o United pretenderá que aconteça no próximo verão – poderá também ser impulsionada pelo mau momento financeiro que a Juventus, atual equipa de CR7 em Itália, vive por causa da pandemia. O clube italiano terá urgência em reduzir a massa salarial do plantel e só Cristiano Ronaldo ganha, alegadamente, 31 milhões de euros anuais. Este valor, bem diferente do que recebem os restantes colegas de equipa, fará com que a Juventus esteja disponível para discutir a saída do português.

Instagram

Recorde-se que Cristiano Ronaldo jogou no Manchester United entre 2003 e 2009, altura em que rumou ao Real Madrid, em Espanha. Foi este o clube que o lançou para o pódio dos melhores do mundo do futebol.

A confirmar-se, o próximo verão poderá ser de mudança para o madeirense, a namorada, Georgina Rodríguez, e os quatro filhos, Cristiano, de dez anos, os gémeos Eva e Mateo, de três, e Alana, que também completa três anos amanhã, dia 12 de novembro.

Para já, Cristiano Ronaldo não fez qualquer comentário a estes rumores.