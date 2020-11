Jim Spellman

Apesar de ter sido diagnosticado aos 25 anos, só passado sete anos é que Michael J. Fox contou à família que tinha Parkinson. Recentemente, o ator tem falado muito sobre a doença e como afeta a sua rotina diária.

Em entrevista para o programa 'BBC Breakfast', Michael, que está a pensar reformar-se Hollywood, contou que recentemente teve que chamar uma ambulância depois de uma queda em casa. "Acordei de manhã e a primeira coisa que fiz foi cair na cozinha e partir o meu braço", contou. "Sentei-me no chão à espera que a ambulância chegasse. Eu tinha lidado com Parkinson todos estes anos e estava tudo bem, mas isto foi tão estúpido, tão idiota".

O ator de 59 anos disse ainda que tinha muitas dificuldades em ir à casa de banho: "É uma experiência de vida ou de morte, é muito arriscado. Eu poderia tropeçar porque há muitos obstáculos, tantas ameaças em potencial".

Recorde-se que em 2019, Michael disse, em entrevista para o The New Yorker, que os especialistas tinha alertado que teria"menos sensações nas pernas". O ator foi submetido a cirurgia e fisioterapia depois de começar a cair com frequência.