Está finalmente revelado. Michael B. Jordan foi eleito pela People como o homem mais sexy do mundo em 2020. A novidade foi anunciada pela revista e pelo ator norte-americano nas redes sociais durante a madrugada desta quarta-feira, 18.

Acompanhado por um vídeo dos bastidores da produção e de uma pequena entrevista (que pode ver acima), o ator de 33 explicou que mal pode esperar pelas piadas que vai receber dos seus amigos mais próximos. Contudo, serão avó e a mãe que ficarão mais extasiadas com o título que lhe foi atribuído.

O ator e produtor deu nas vistas no filme Fruitvale Station e, depois do flop Fantastic Four, o ator consolidou-se na sequela de Rocky, Creed (e depois com Creed II). Michael B. Jordan foi ainda um dos vilões de Black Panther, que se tornou num dos filmes mais lucrativos de sempre.