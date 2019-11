1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

John Legend acaba de ser eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People. O artista e autor de temas como como All of Me e Ordinary People sucede assim a Idris Elba, que recebeu esta distinção no ano passado.

A notícia foi dada pelo cantor nas redes sociais, mostrando-se surpreendido com o título anual atribuído pela revista norte-americana. “Wow. Obrigado”, pode ler-se na sua página de Instagram.

Para já, ainda não são conhecidos os restantes nomes desta lista.