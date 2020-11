Reprodução Instagram, DR

No seu discurso de vitória, Kamala Harris agradeceu aos membros da família que a apoiaram durante toda a campanha, remetendo agradecimentos especiais para o seu marido, Doug Emhoff, e os dois filhos do advogado, Cole e Ella Emhoff.

Antes da eleição, que fez da senadora a primeira mulher a tornar-se vice-presidente dos Estados Unidos da América, Kama explicou a importância da família para si. "Tive muitos títulos ao longo da minha carreira e, certamente, 'vice-presidente' será ótimo", disse no seu primeiro discurso após Joe Biden ser eleito presidente. "Mas 'Momala' sempre será aquele que terá sempre um maior significado", afirmou.

Curioso para saber como é o relacionamento de Kamala com os enteados? Quando Kamala conheceu Cole, de 26 anos, e Ella, de 21 anos, fruto do antigo casamento de 16 anos de Doug com Kerstin Mackin Emhoff (que também ajudou na campanha presidencial), foi amor à primeira vista.

Em entrevista à Glamour, Cole falou sobre sua primeira impressão do relacionamento de Emhoff e Harris. "Primeiro, fui um pouco surpreendido, para dizer a verdade", disse Cole à Glamour, referindo que o pai não falava sobre a vida amorosa há muito tempo.

"Ele disse: 'Mas acho que só precisas de saber que ela é a procuradora-geral da Califórnia.' Eu estava do género, 'Ok, fixe, tanto faz'", contou.

Quando Doug e Kamala começaram a encontrar-se, Cole estava no ensino secundário. "Eu estava no meu próprio mundo, estava prestes a formar-me, a ir para a faculdade", explicou. "Depois conhecia-a e tivemos um jantar incrível. E eu percebi como Doug conheceu alguém que é completamente único e muito especial. Eu acho que para todos nós, foi amor à primeira vista."

"Acho que quando a conhecemos, eu estava prestes a entrar no ensino secundário, então estava num período igualmente intenso, mas por razões diferentes e mais angustiantes. Parecia sério quando [Doug] falava sobre ela. Quando nos conhecemos, tudo parecia tão natural Parecia que nos conhecíamos desde sempre. E acho que o importante era conhecê-la como uma pessoa primeiro", acrescentou Ella.

Kamala Harris e Doug Emhoff casaram-se em 2014, numa cerimónia privada em Santa Bárbara, na Califórnia, cinco meses após o pedido de noivado.