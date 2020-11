Reprodução Instagram, DR

Durante a fase de confinamento 'Como É Que O Bicho Mexe' foi a companhia todas as noites para muitos portugueses.

Bruno Nogueira, juntou-se a outros amigos e colegas, como Nuno Markl, Filipe Melo, Salvador Martinha, João Manzarra, entre outros, e, em direto, animavam as noites dos internautas (um pouco por todo o mundo).

E parece que vão estar todos de volta! O humorista anunciou nas redes sociais que esta sexta-feira, 13 de novembro, pelas 23h, vai voltar a estar em direto como era costume acontecer.

Em conversa com o site do FamaShow sobre esta possibilidade de regresso confessou que sentia alguma pressão e responsabilidade em voltar ao projeto, caso a nova vaga de pandemia obrigasse a uma nova espécie de confinamento.

"Sinto pressão, fazem-me sentir isso e não me afasto dessa responsabilidade. Sempre fui muito matemático nas minhas escolhas profissionais e nas coisas que repito ou não repito. O 'Bicho' está aqui ao abrigo de uma cláusula à parte de todas as outras porque não sinto que deva haver estratégia. É uma coisa maior do que isso, não é uma coisa profissional", começou por explicar.

"É quase o mínimo que posso fazer, se as pessoas se sentem um bocadinho melhores quando faço isso", declarou.

Para Bruno, voltar aos diretos é uma forma de "contribuir para aliviar o que está a acontecer".