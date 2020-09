Instagram

“19. Cheios. E eu cheia de muito amor por ele.

Tão bom vê-lo apagar as velas mesmo não as podendo soprar porque os tempos não deixam, os desejos estão lá todos e eu a ele desejo o melhor, tudo o que quiser conquistar. Porque merece.

Parabéns meu Kiko. ❤️

Tua, boadrasta.

Parabéns à mãe e ao pai!!!”, escreveu Catarina Furtado nas redes sociais.

Instagram

A mensagem é dedicada ao seu enteado, Francisco, fruto de uma anterior relação de João Reis com a também atriz Joana Seixas. O ator, que atualmente podemos ver em Terra Brava, uma das novelas de sucesso da SIC, é ainda pai de Maria, de 24 anos. Da união com a apresentadora da RTP, celebrada há 15 anos, nasceram Maria Beatriz, de 14 anos, e João Maria, de 12.

Instagram

João Reis esteve recentemente à conversa com Júlia Pinheiro no programa da tarde da estação de Paço de Arcos e foi surpreendido com mensagens especiais da mulher e dos filhos mais velhos. Recorde tudo nos vídeos abaixo: