Foi numa conversa intimista que Maria Cerqueira Gomes falou com a Cristina Ferreira sobre as relações falhadas com os pais dos seus dois filhos.

A ex- apresentadora do Porto Canal viveu uma paixão intensa com Gonçalo Gomes, ficando grávida aos 18 anos. "O Gonçalo e eu, e creio que posso falar disto, tínhamos aquele amor que era mesmo visceral. Era a loucura. Depois, fui mãe, desisti do curso de Direito e fiquei muito perdida. 'O que é que vou fazer? Que curso vou tirar?'. Depois, ia casar... e não casei. Foi assim. Separámo-nos. Estivemos dois anos separados e voltámos a juntar-nos", descrevendo assim a relação inesquecível com o piloto, pai da sua filha Francisca.

Reprodução Instagram, DR

Sem adiantar os motivos, Maria Cerqueira Gomes revelou quee, apesar da cerimónia estar planeada, cancelou tudo na véspera. "Nunca quis casar. Depois disso [referindo-se à separação], nem ouvir falar em casamento. Eu tinha tudo, Cristina. Presentes, vestido... O casamento foi cancelado cinco dias antes da data. Tinha tudo", confessou.

A comunicadora portuense adiantou que foram precisos dois anos para superar o fim da relação. Depois disso, voltou a viver com o piloto durante quatro anos até terminarem o namoro de vez. "Ele agora está muito bem entregue, muito bem casado. Foi muito difícil", assume.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que Maria Cerqueira Gomes refez a sua vida amorosa com António Miguel Cardoso, de quem tem um filho, João, de dois anos. O namoro com empresário durou cinco anos. Terminou no ano passado com uma declaração polémica.

