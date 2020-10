Reprodução Instagram, DR

Com os números de infetados pela Covid-19 a subirem praticamente todos os dias, Rita Ferro Rodrigues quis deixar uma importante mensagem a todos os pais e encarregados de educação dos mais novos.

Nas redes sociais, publicou uma longa mensagem, onde pede uma forte onda de solidariedade nesta fase difícil que se avizinha.

"Nos próximos tempos a vida dos pais e dos filhos vai ser - já está a ser para muitas famílias - um sobressalto. Muitos de nós vamos viver a experiência do “isolamento profilático” e do regresso às aulas on-line, porque há um caso na turma e todos os alunos vão para casa. Porque um professor acusou positivo, etc, etc. E lá vai tudo para casa. Gostava de dar uma sugestão de amor aos que me seguem: que nos recordemos que não, não estamos todos no mesmo barco", começou por escrever.

»RITA FERRO RODRIGUES ALERTA: "FUJAM DA MALTA TOLINHA QUE ACHA QUE ISTO É TUDO UM EXAGERO"«

"Nem todas as famílias têm capacidade para instalar o teams ou o zoom, em muitas casas não há computadores, noutras existem pais que não conseguem, por vários motivos, acompanhar os filhos ou interpretar as indicações que chegam das escolas ou dos delegados de saúde. Sejamos solidários e pró activos", prosseguiu.

"Estamos na mesma tempestade mas com barcos e abrigos muito diferentes... e aquilo que podemos fazer uns pelos outros será a melhor ajuda (e o melhor exemplo e lição) que podemos ensinar aos nossos filhos de como é bom viver em comunidade, de como somos importantes uns para os outros. Dar as mãos entre pais", acrescentou por fim.