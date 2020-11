Depois de Vitor Kley ter passado uma temporada em Portugal ao lado de Carolina Loureiro, foi a vez da atriz viver ao lado do namorado no Brasil, no início de outubro. O casal protagonizou uma capa brasileira ao lado um do outro.

"Imagino-me a morar no Brasil, perto da praia. Atualmente, estamos entre o Brasil e Portugal, estamos cá e lá, mas quem sabe um dia não viverei aqui", disse Carolina em entrevista à CARAS Brasil, mostrando que não tem medo de arriscar a descisão por amor.

"Casar está nos nossos planos", acrescentou o rosto da SIC à publicação, numa altura em que completam mais de ano e meio de relacionamento.



Reprodução Instagram, DR