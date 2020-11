Reprodução Instagram, DR

Miguel Cristovinho anunciou esta quarta-feira, 4 de novembro, que já se encontra recuperado da Covid-19.

Na publicação que fez na sua conta de Instagram, começou por avançar: "Duas semanas depois tive alta médica!!".

Na fotografia que partilhou, Cristovinho surge com o filho, Mateus, às cavalitas. Ora veja abaixo.

O músico aproveitou ainda para agradecer todo o apoio que sentiu nesta altura mais atribulada: "Obrigado à malta do centro de saúde de Alvalade que me ligou com frequência para saber do meu estado e a todos vocês que me iam enviando mensagens com boas energias 🧡 Estamos de volta 💎".

Reprodução Instagram, DR

Em entrevista à Tânia Ribas de Oliveira, os restantes membros da banda aproveitaram para esclarecer que também já se encontravam recuperados. No entanto, Kasha, só deverá ter alta esta quinta-feira, 5 de novembro.