Ljubomir Stanisic mostrou-se revoltado com as novas medidas do Governo para o combate à pandemia mundial. Segundo o chef as novas medidas representam mais um "murro no estômago" para a restauração.

Nas redes sociais, fez questão de deixar a sua opinião sobre aquilo por que está a passar atualmente: "É preciso tomates, round 2. Novos horários, mais regras, mais incerteza… A partir de amanhã, os restaurantes passam obrigatoriamente a fechar até às 22h30", começou por escrever.

"É mais um soco no estômago, mas nós estamos aqui, de mangas arregaçadas, máscaras postas, prontos a fazer o nosso trabalho. No Bistrô 100 Maneiras e no 100 Maneiras Restaurante, mas também em muitos bons restaurantes por aí, que precisam que confiem neles e que continuem a visitá-los. Muita coragem, malta da restauração! Estamos juntos 💪🖤", concluiu.

Nos comentários, os amigos desfizeram-se em mensagens de força.

