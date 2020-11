Emma McIntyre

Lady Gaga falou sobre o fim do noivado com Taylor Kinney. A cantora esteve no comício de Joe Biden na Pensilvânia esta segunda-feira, dia 2 de novembro.

Ao discursar, a cantora falou sobre o noivado com Taylor. "Estive noiva de um homem da Pensilvânia", começou por dizer. "Eu sei, eu sei, não resultou. Amei-o mas simplesmente não resultou", continuou mostrando depois o seu apoio ao candidato à presidência dos Estados Unidos da América.

Ex-namorada do novo companheiro de Lady Gaga comenta: "Namorei com este homem normal durante sete anos"

"Mas ainda adoro um homem da Pensilvânia. Adoro o Joe, ele é o meu novo homem da Pensilvânia", rematou.

Anthony Harvey