Lady Gaga está constantemente a surpreender os fãs e esta quinta-feira, 19 de dezembro, voltou a acontecer.

A artista fez uma confissão no Twitter que deixou os fãs completamente 'boquiabertos'. De forma a mostrar o quanto empenhada está no lançamento do novo albúm, LG6, a artista partilhou um momento que vivenciou com a agente:

"A minha assistente: Qual foi a última vez que tomaste banho?

Eu: Não me lembro"

Esta 'pequena' confissão deixou os fãs ao rubro, que não estavam prontos para lidar com tal informação. Embora o intuito de Lady Gaga tenha sido mostrar o quão embrenhada está neste albúm que está para sair, os seguidores acabaram por se focar na sua higiene pessoal.

Neilson Barnard