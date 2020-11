1 / 5 Instagram 2 / 5 Instagram 3 / 5 Instagram 4 / 5 Instagram 5 / 5 Instagram

Ana Maria Braga está desolada com a morte de Tom Veiga, o ator brasileiro que dava voz ao papagaio Louro José, uma personagem do seu programa Mais Você, na Globo, há 21 anos. As causas da morte do ator brasileiro ainda não foram reveladas. Apenas se sabe que foi encontrado este domingo, 1 de novembro, já sem vida, em casa, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

“Perdi o meu parceiro de todos os dias, o meu amigo, o meu filho. O Tom era um menino de sorriso solto, sempre alegre, com um humor único e talentoso demais. A fragilidade da vida pegou-nos mais uma vez de surpresa e deixou-me completamente sem chão. O momento agora é de oração”, escreveu Ana Maria Braga, a responsável pela criação da personagem do papagaio.

Tom Veiga tinha 47 anos e deixa filhos.