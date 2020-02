Instagram

Ana Maria Braga casou-se na última sexta-feira, dia 7, com Johnny Lucet, de quem estava noiva. A notícia foi revelada ontem, 10 de fevereiro, por Fabrício Battaglini e Patrícia Poeta, apresentadores do programa Mais Você, da Globo. “O casamento civil foi celebrado na casa dela, em São Paulo. Só para a família, cerimónia íntima e bilíngue, porque o noivo é francês. Ele disse o 'sim' em português. Ela estava feliz da vida”, explicou Fabrício. “O Johnny decidiu fazer da maneira francesa e, por isso, colocou o nome do lado de fora da aliança”, revelou também Patrícia Poeta.

A casa da apresentadora, em São Paulo, Brasil, foi o local escolhido para a troca de alianças e os padrinhos foram os seus filhos, Pedro e Mariana. De acordo com as imagens reveladas, o casal decidiu usar a mesma roupa que tinha no dia em que se conheceram, durante umas férias no Algarve. Ana Maria Braga usou um vestido de ganga com um casaco turquesa e Johnny Lucet vestiu calças de ganga e camisa azul.

Recorde-se que Ana Maria Braga revelou recentemente que está novamente a passar por uma fase difícil ao nível da saúde. “Tenho muita fé, força que vem de Deus e acredito que vou sair desta”, começou por dizer. “Agora, infelizmente, fui diagnosticada com outro cancro de pulmão, é um adenocarcinoma, o nome científico dele, semelhante aos outros, mas que é mais agressivo e não é passível de cirurgia ou de radioterapia. Descobri agora no começo do ano. Já sabia há algum tempo. No dia 24 de janeiro, eu recebi o primeiro ciclo de tratamento, uma combinação de quimioterapia com imunoterapia”, explicou ainda.

A apresentadora brasileira já tinha tido cancro do pulmão anteriormente. Além disso, em 1991, também enfrentou um cancro da pele.