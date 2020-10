Instagram

Cerca de três semanas depois da morte trágica e repentina do seu irmão, Filipa Lemos, vocalista dos Santamaria, abriu o coração num vídeo partilhado nas páginas oficiais da banda nas redes sociais.

“Esta mensagem como vocês devem compreender é um bocadinho difícil, mas é sempre uma mensagem com esperança, Já há alguns dias que eu queria ter feito mas, como vocês devem depreender, os dias também não têm sido fáceis”, começou por dizer. “Queria agradecer em primeiro lugar a todos vocês, as vossas mensagens de carinho, os vossos telefonemas, a todos os que estiveram presentes neste momento menos bom das nossas vidas”, acrescentou a artista, visivelmente abalada com tudo o que aconteceu nas últimas semanas.

Contudo, a mensagem que Filipa Lemos quer deixar aos seus fãs é de esperança: “A caminhada dos Santamaria vai continuar, desta vez com cinco caras existentes de forma física e uma sexta pessoa que estará connosco sempre em espírito (…) Para mim é mais difícil porque esta caminhada foi sempre feita com o meu irmão”.

A banda vai apresentar já no dia 6 de novembro um tema composto por Tony Lemos, gravado no último verão. “Por vezes a vida tem destas situações complicadas, mas a vida tem mesmo que continuar e era assim que ele queria que nós fizéssemos”, explica a artista.

Veja o vídeo: