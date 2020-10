Em janeiro último, no programa das manhãs da SIC, Raquel Tavares surpreendeu o país ao anunciar, de forma muito emocionada, a sua decisão de colocar um ponto final na sua carreira como fadista. Na altura falou do desejo de experienciar outras coisas e talvez até passar a trabalhar atrás das câmaras, deixando de ser o centro das atenções.

Ora, certo é que as oportunidades foram surgindo e rapidamente se estreou como repórter no Olhó Baião e agora no Domingão, também na estação de Paço de Arcos, e integrou o elenco da quarta temporada da série de sucesso Golpe de Sorte. Tudo isso faz com que continue a ser vista como uma figura pública e tem sido bastante criticada por isso.

Instagram

Em conversa com Rui Unas, para o podcast Maluco Beleza, a apresentadora confessou: “Já estou cansada”. Raquel explicou que está constantemente a ser questionada e afirmou: “Reservo-me o direito de não responder, porque …. na altura certa, provavelmente o farei (…) Eu tenho um motivo, é meu, é pessoal e é da minha vida que se trata. Eu não ofendi ninguém, não ataquei ninguém, não cometi nenhum crime, não faltei com ninguém, não usei ninguém. É da minha vida que estamos a falar. (…) Eu compreendo uma coisa que está na lei, que é a dúvida razoável. E a dúvida razoável eu compreendo e tento colocar-me no lugar de quem me ouviu e de quem não entendeu. Não aceito é a ofensa, o ódio gratuito”.

Nesta ocasião, Raquel Tavares esclareceu ainda que o seu afastamento dos palcos não esteve relacionado com uma fase menos boa da sua carreira, como chegou a especular-se. “Eu tinha um percurso profissional de 28 anos na música e bem-sucedido. Para ganhar em televisão o que ganhava num concerto, tenho de trabalhar três meses! Não estava acabada e tinha um disco para sair”, contou, antes de reforçar: “O meu percurso artístico estava a correr muito bem, os últimos cinco anos foram de muito sucesso. Eu, única e exclusivamente, não estava feliz. O resto só a mim me diz respeito. Por favor, não questionem com tanta agressividade, com tanto juízo de valor (…) Estou cansada do que tem acontecido há quase um ano. Eu tenho motivos fortes, tive motivos fortes”.

Instagram

Quanto ao facto de ter enveredado pela área da representação, a artista confessa que já lhe tinha passado pela cabeça, mas que nunca pôde arriscar: “Nunca tinha feito ficção, mas os convites surgiram ao longo dos anos várias vezes (…) Eu nunca pude aceitar, porque a condição de ser-se fadista é muito quadrada. Ainda há algum preconceito e estigmatiza. Uma fadista tem de ser aquela senhora polida, com uma postura recatada… Que disparate, não é nada! É tudo mentira! Não tem de ser. Durante algum tempo, não fiz nada da vida porque não podia”.

Uma coisa é certa, Raquel Tavares sente-se realizada nesta nova etapa da sua vida. “Nunca imaginei estar onde estou. Nunca imaginei estar num programa da manhã ou num programa de seis horas em direto. Não sabia como é que se fazia. Mas estou a aceitar sem grandes expetativas ou sem grandes planos”, rematou.