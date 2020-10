Reprodução Instagram, DR

Raquel Tavares é uma das apresentadoras do Domingão, o programa da SIC que acompanha o público durante a tarde todos os domingos.

No entanto, no último fim-de-semana, não esteve presente. O que levantou algumas questões. Para esclarecer os fãs a fadista fez uma publicação nas redes sociais onde revelou todos os pormenores.

Ao que parece, Raquel teve um problema na coluna que a impediu de ir trabalhar mas atualmente já está em fase de "recuperação" e deve estar de volta já para a próxima emissão.

"Para todos os que nas duas últimas semanas me enviaram mensagens de preocupação e/ou afecto, em jeito de agradecimento aqui vai: Estive a recuperar de um problema na coluna (uma lombalgia aguda, para ser mais específica) que, por impossibilidade e também por recomendação médica, não me permitiu estar presente no Domingão passado", começou por escrever.

"Já estou melhor, ainda que em recuperação, e em breve estarei a 100%. Foi (só) isto que aconteceu. A todos, MUITO OBRIGADA por todo o cuidado e carinho!", afirmou ainda em jeito de conclusão.

Nos comentários, os fãs desfizeram-se em desejos de rápida recuperação.