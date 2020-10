Reprodução Instagram, DR

Carolina Deslandes viu-se obrigada a esclarecer a polémica em que estava envolvida. Depois de todos os membros dos D.A.M.A terem testado positivo para a Covid-19 (saiba mais aqui), alguma da imprensa internacional avançou que a artista tinha furado o isolamento social requerido pelas autoridades de saúde.

Na publicação que fez na sua conta de Instagram, a cantora fez questão de esclarecer que já tinha realizado mais que um teste ao novo coronavírus, cujo resultado tinha sido sempre negativo, e tinha sido sempre cumpridora de todas as regras de segurança.

"Foi o primeiro, hoje fiz mais um que veio negativo, tanto meu como dos meus filhos (...) Zero sintomas, e todos negativos. Foi depois de dois testes negativos que retomei a minha actividade profissional. Enquanto fiz o concerto e o The voice mantive-me de máscara, tirando-a estritamente nas alturas em que tinha de ser filmada a falar. Não toquei em ninguém, não estive a menos de dois metros de ninguém. E repito: os meus testes estavam negativos. Esses testes foram mostrados a todas as pessoas que que trabalharam comigo", começou por escrever.

"Apesar de ter estado com os DAMA, estive de máscara também e só a tiramos para tirar uma fotografia no final. Não toquei em ninguém, não fui jantar a seguir, não estive com absolutamente ninguém. Cumpri todas as indicações que me foram dadas e continuo a testar negativo", continuou.

"Obrigada ao Correio da manhã por seguir tão atentamente a minha vida, não me venham é com microfones se houver lagos por perto. Um beijo ❤️", rematou.

Nos comentários os fãs congratularam a artista pela atitude que adotou: "Assim se fala e escreve!!!! 🤩🙏", "Rainha", "És a melhor", "YES, RAINHA" - são algumas das mensagens.

Reprodução Instagram, DR