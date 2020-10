Com a hipótese do casamento no horizonte, Cristiano Ronaldo quis ainda assegurar financeiramente o futuro de Georgina Rodríguez.

»» JOÃO FÉLIX COMPRA MANSÃO E TORNA-SE VIZINHO DE CRISTIANO RONALDOO jogador internacional português terá efetuado alterações no seu testamento, durante o verão do 2019, garantindo que, em caso de morte, a modelo fica como proprietária da mansão de luxo que o jogador possui em La Finca, Madrid. A mansão estará avaliado em cerca de oito milhões de euros.



A revelação foi dada pelo comentador Adriano Silva Martins no programa 'Manhã CM', da CMTV. "Ele quis protegê-la caso faltasse. Quis proteger o futuro da Georgina", sublinhou.



Reprodução Instagram,DR

»» Georgina Rodríguez e Jennifer Lopez usam o mesmo vestido

Desde que entrou na vida do craque madeirense, a ex-lojista espanhola assumiu por completo o papel de mãe e, de acordo com declarações recentes à edição brasileira da revista Vogue, faz parte dos planos aumentá-la. “Sim, definitivamente”, respondeu a companheira de CR7 quando lhe perguntaram se queria ter mais filhos.