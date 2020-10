Instagram

Casada com José Raposo, de 57 anos, desde 2011, Sara Barradas, de 29, está habituada a que falem da diferença de idades entre o casal, mas opta quase sempre por desvalorizar a questão.

Contudo, esta segunda-feira, 26 de outubro, em entrevista para o programa Wi-Fi, da RFM, a atriz acabou por recordar um episódio caricato, durante o qual perdeu um pouco da sua calma. "Alguma vez confundiram o José Raposo como sendo o teu pai?", questionou um seguidor do programa e Sara Barradas não hesitou a responder.

"Claro. Isto aconteceu no estrangeiro, porque, em Portugal, as pessoas conhecem-nos. Aconteceu-nos na Croácia, na primeira viagem que fizemos juntos. Foi num bar, o senhor que estava a servir às mesas devia achar, quando nos viu entrar, que ele era meu pai e quando nos viu beijar ficou muito escandalizado", começou por revelar a atriz, antes de lembrar que a conversa continuou quando se levantou da mesa para ir à casa de banho e o funcionário insistiu na questão da diferença de idades: “Começou a dar-me uma grande lição de moral e eu só lhe disse: 'Mas o que é que o senhor tem a ver com isso?'. Tratei-o um bocadinho mal também, disse-lhe assim umas asneiritas para o mandar para o outro lado e depois fomos logo embora”.

Sara Barradas e José Raposo têm uma filha em comum: Lua, de um ano e meio.