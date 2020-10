Rita Ferro Rodrigues celebrou os seus 44 anos na última sexta-feira, 16, e teve direito a um fim de semana romântico, um plano que foi escolhido pelo marido, Rúben Vieira .

"Ainda a recuperar da surpresa ( mas com tinto recupera -se melhor ) ... um brinde a vocês com tudo o que desejo para mim e para os meus: saúde, amor, trabalho, alegria, sexo e sobretudo capacidade de nos vermos uns aos outros e de nos abraçarmos com palavras e atitudes bonitas. E esperança em dias melhores! Obrigada pelas mensagens de parabéns ( estou muito feliz ! Acho que se nota)", escreveu nas redes sociais, a apresentadora, mostrando as imagens que pode ver abaixo.

Espreite no vídeo acima, as surpresas que esperavam a apresentadora e empresária no quarto de hotel no Douro.