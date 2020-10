Tasos Katopodis

Melania Trump voltou a recusar a mão do marido. Não é a primeira vez que a mulher do Presidente dos Estados Unidos da América se recusa a dar-lhe a mão.

Em agosto, o momento chegou mesmo a viralizar nas redes sociais, ora recorde aqui.

Ao que parece, embora alterem alguns hábitos (saiba mais aqui), há outros que se mantêm. Esta quinta-feira, 22 de outubro, a Primeira Dama voltou a repetir o gesto depois do debate para as presidenciais entre Donald Trump e Joe Biden. Ora veja o momento no vídeo abaixo.