Juntos desde o final de 2016, Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo têm uma filha em comum, Alana Martina, que completa três anos no próximo dia 12 de novembro. Além disso, o internacional português é ainda pai de Cristiano, de dez anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de três, todos concebidos com recurso a uma barriga de aluguer.

Desde que entrou na vida do craque madeirense, a ex-lojista espanhola assumiu por completou o papel de mãe de uma família numerosa e, de acordo com declarações recentes à edição brasileira da revista Vogue, faz parte dos planos aumentá-la. “Sim, definitivamente”, respondeu a companheira de CR7 quando lhe perguntaram se queria ter mais filhos.

Depois dos rumores de noivado que surgiram durante as férias do casal em Portugal no início de setembro, o casamento foi, obviamente, um dos temas abordados durante esta entrevista. Contudo, relativamente a este assunto, Gio preferiu manter o silêncio.

De referir que atualmente Georgina Rodríguez está completamente dedicada à sua carreira como modelo e nos últimos tempos tem brilhado em capas de revista de todo o mundo, desde Itália ao Brasil, passando por França e Espanha.