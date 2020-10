Instagram

“O que é que vocês faziam se a vossa filha vos pedisse uma boneca ‘igual’ a ela e vocês não encontrassem?”. É com esta pergunta que Jimmy P começa uma publicação no Instagram, na qual explica o ponto de partida para a criação de uma coleção de bonecas diferente das que habitualmente encontramos em loja.

“Nunca pensei que um dia fosse fazer uma publicação rodeado de bonecas... A diversidade e a representatividade são assuntos recorrentes em minha casa, e as nossas conversas andam sempre à volta do mesmo: como empoderar as nossas filhas? Como fazê-las sentirem-se orgulhosas do seu cabelo crespo, dos seus traços e do seu tom de pele numa sociedade que se debate e promove constantemente o proselitismo racial? À imagem do que acontece na televisão, na imprensa, na política, a indústria dos brinquedos carece de representatividade. Ela promove e vende, na quase totalidade dos casos, apenas os brinquedos que são representativos dum padrão de beleza ocidental”, prossegue o cantor e compositor português, de 37 anos, que é pai de Luana e Lara, fruto do seu casamento com Sílvia Plácido d’ Almeida.

“Há quase um ano atrás a nossa filha pediu uma boneca ‘igual’ a ela, e numa dessas discussões habituais cá de casa, surgiu a ideia de fazer uma coleção com a qual ela se pudesse identificar, em que ela se visse bem representada e elevada. Hoje, a @mrsertha , marca da @silviaaplacido , lançou as Loretas, uma coleção de bonecas e puzzles assentes nos princípios em que acreditamos e feitos à imagem da Luana. É um orgulho ver este trabalho materializado. Além disso, a este projeto junta-se também a ONG @helpoongd para a campanha ‘buy five, give one’ que por cada 5 bonecas/puzzles vendidos, 1 é oferecido às crianças carenciadas com quem a Helpo trabalha 🙏🏽 Visitem @mrsertha saibam mais sobre o projeto”, apela Jimmy P, visivelmente orgulho deste projeto.

A iniciativa agrada aos seguidores do artista, que encheram a caixa de comentários de elogios. “É aqui que se começa a mudar o mundo ❤️”, comentou a cantora e amiga do cantor Carolina Deslandes. “Parabéns, que gesto lindo... e que bonitas que são! ❤️”, considerou, por sua vez, a apresentadora de televisão Maria Botelho Moniz. “Bonito 💛”, escreveu o ator Ângelo Rodrigues.