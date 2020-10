Reprodução Instagram, DR

Depois das notícias que davam conta do fim do namoro, eis que chega a confirmação. Nas redes sociais, Luan Santana e Jade Magalhães confirmaram o fim da relação de 12 anos.

"Há algumas semanas terminámos. Chorámos tanto que parecia que ia acabar o stock de lágrimas dos olhos. Abraçamo-nos tanto que parecia que ia dar cãibra nos cotovelos, mas no fim, deixámos o destino fazer o trabalho dele", confidenciou o músico num longo texto deixado na sua página de Instagram.

"Hoje, sentado nesse sofá[...] vejo que as lágrimas daquele momento eram metade tristeza, metade gratidão recíproca por uma história linda que vivemos. Épica. Agora vejo que os abraços daquela hora não estavam a dizer 'adeus', mas sim “vai ficar tudo bem'. E vai", completou.

Reprodução Instagram, DR

De salientar, que de acordo com uma fonte citada pelo site Extra, a relação do agora ex-casal viveu altos e baixos durante o período de confinamento face à pandemia de Covid-19. "A convivência na quarentena foi ruim [...] A Jade já não é apenas a namorada do Luan. Ela amadureceu, criou o seu nome e quer coisas diferentes, ser mais independente", revelou.

Recorde-se ainda que Luan Santana e Jade Magalhães estavam noivos desde setembro de 2019. O pedido de casamento aconteceu durante uma viagem do casal a Lisboa.