Surgiram nas últimas semanas na imprensa brasileira rumores que davam conta de uma crise no casamento de Marina Ruy Barbosa com Xandinho Negrão. E embora tenha optado por não comentar essas notícias, a atriz partilhou esta quarta-feira, 14 de outubro, nas redes sociais, uma fotografia que acabou com as dúvidas.

Na selfie tirada em frente ao espelho, a estrela da televisão brasileira aparece ao lado do marido, que completou 35 anos.

Os rumores de separação surgiram porque há meses que Marina Ruy Barbosa não publicava fotografias com o marido, algo que sempre fez com muita regularidade.