O nome Katia Aveiro tem estado no centro de várias polémicas nos últimos dias. Depois do irmão, Cristiano Ronaldo, ter sido diagnosticado com Covid-19, Katia fez algumas declarações que deixaram os internautas revoltados - ora recorde aqui.

Este domingo, 18 de outubro, a irmã do craque revelou saudades do marido, que se encontra no Brasil, enquanto a empresária está por Portugal.

"Eu tu e os nossos sonhos... Tenho saudades tuas gaúcho da minha vida ❤️ ⏳⏳⏱⏱", escreveu na última publicação que fez na sua conta de Instagram, onde partilhou uma fotografia ao lado de Alexandre Berttoluci Jr (ora veja abaixo).

