Foi numa entrevista ao Cara Podre, rubrica da rádio RFM, que Pedro Teixeira contou pela primeira vez alguns episódios de violência que já sofreu.

"Sim, já andei à solha. Tenho marcas de andar à solha. Tenho uma cicatriz no queixo, não se vê bem porque estou sempre de barba", começa por contar o ator e apresentador sobre o episódio que viveu na Estrada Nacional, em Albufeira, quando viajava num veículo comercial, juntamente com Edgar, o padrinho da filha, Maria, de 9 anos.

»» APÓS ASSUMIR DESEJO DE VOLTAR A SER PAI, PEDRO TEIXEIRA REVELA QUE JÁ ESCOLHEU O NOME DO FILHO

"Os meus amigos iam para Lisboa e aquilo tinha duas faixas. Nós abrandámos um bocadinho para falar com eles e uma carrinha, atrás de nós, começa a buzinar. Esse grupo de amigos saiu, foi para Lisboa e essa carrinha pára em frente do carro. O homem mostra o ferro e sai com ele. Eu saio da carrinha, ele vem direito a mim e dá-me com o ferro. Cortou-me, acertou-me com o ferro, assim de lado. Andámos ali um bocado embrulhados", recordou.

Reprodução Instagram, DR