Reprodução Instagram, DR

Depois de ter manifestado em diversas ocasiões o desejo de voltar a ser pai, Pedro Teixeira assume que já escolheu, inclusive, o nome do futuro filho, caso seja menino. A revelação foi feita na rubrica Cara Podre, da RFM, em conversa com Joana Cruz, Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura.

"Eu gosto de Miguel. Se for menina, ainda não pensei nisso. Mas há outros nomes que eu gosto, como Lourenço ou Francisco, mas acho que vai mais para o Miguel", afirmou o ator que namora há cerca de seis anos com Sara Matos.

De salientar que já em outubro do ano passado, Pedro Teixeira confidenciou, em declarações ao site Fama Show, a vontade de voltar a experienciar a paternidade. “Não sei se é hoje, se é amanhã, se é daqui as seis meses, um ano, dois anos, não faço ideia, mas com certeza que quero aumentar a minha família, claro”, afirmou na altura

Recorde-se que o ator já é pai de Maria, de dez anos, fruto da anterior relação com Cláudia Vieira.