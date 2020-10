Reprodução Instagram, DR

Este domingo, 11 de outubro, foi o Dia Internacional do Coming Out. Data que Rui Maria Pêgo fez questão de celebrar nas redes sociais, recordando o momento em que assumiu oublicamente a sua homossexualidade.

Na sua conta de Instagram publicou um vídeo bem divertido com o colega e amigo Manuel Moreia onde os dois interpretam o tema de Ricky Martin, Nobody Wants To Be Lonely.

Na descrição, acrescentou: "Hoje é o Dia Internacional do Coming Out, também conhecido como a melhor decisão que tomei na vida. CELEBREM, Lindxs!".

Nos comentários choveram elogios: "Que maravilha 😁❤️", "TOP", "Que maravilha, quase chorei", "Adorei!", "Tão bom" - são algumas das mensagens.

Vejam o momento divertido no vídeo abaixo.