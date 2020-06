Instagram

Esta semana, Rui Maria Pêgo falou através das suas redes sociais sobre o preconceito e revelou que este ainda está bem presente na sociedade.

Texto de Rui Maria Pêgo sobre homofobia censurado no Instagram

Como forma de o provar, o radialista expôs algumas mensagens homofóbicas que ainda recebe e às quais por vezes responde. Numa série de stories, publicadas na sua conta oficial do Instagram, Rui mostrou mensagens ofensivas de uma seguidora [que pode espreitar na galeria em baixo].

"Como devem imaginar eu ainda recebo mensagens destas. Não as publico porque raramente respondo, mas ainda acontece. O 'pride' ainda é necessário, assim como lutar pelos direitos daqueles que são vítimas de diferenciação social, por serem de uma etnia que não é aquela que é mais forte no país, de haver o conceito de raça que nos diferencia, de haver as desigualdades sociais que vêm do facto da mobilidade social não chegar a todos", revelou em vídeo.

