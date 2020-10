Instagram

“O dia mais feliz da nossa vida ❤️”. É assim que Tatiana Oliveira define o dia do seu segundo casamento com Bruno Fernandes. O primeiro aconteceu no verão do ano passado, no programa Casados À Primeira Vista, da SIC, e o segundo esteve marcado para o passado dia 8 de agosto, mas foi adiado para 8 de outubro devido à pandemia Covid-19.

Já depois da cerimónia de sonho, a noiva feliz partilhou uma fotografia encantadora do grande dia. Ora espreite:

Saiba também quem foi o padrinho de casamento, os convidados famosos que marcaram presença no enlace e ainda todos os pormenores dos dois vestidos de noiva usados por Tatiana Oliveira.

Veja ainda mais fotografias do grande dia na galeria abaixo:

