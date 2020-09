Reprodução Instagram, DR

Numa troca de perguntas e respostas com os seus seguidores na rede social Instagram, esta sexta-feira, 25 de setembro, Andreia Rodrigues aproveitou para fazer várias confidências sobre a maternidade. Mãe de uma menina, a pequena Alice, de dois anos, a apresentadora assumiu o desejo de voltar a ser mãe.

"Adoro a ideia de poder dar um irmão ou irmã à Alice! Eu adorava ter tido um irmão ou irmãs", confessou.

Andreia Rodrigues falou ainda sobre os desafios que a maternidade acarreta. "Acho que a maternidade traz muitos desafios! Para mim, a privação de sono foi (e às vezes ainda é) difícil", começou por escrever.

"Não saber se estou a fazer o certo, porém consciente de que faço o meu melhor! Mas leio muito sobre a parentalidade consciente tem sido incrível fazer este caminho onde eu também aprendo e cresço enquanto pessoa e mãe", prosseguiu.

"Acho importante as mães sentirem-se perfeitas nas suas imperfeições", rematou.

Recorde-se que Alice é fruto do relacionamento de Andreia Rodrigues com Daniel Oliveira. O casal está junto há dez anos, tendo trocado alianças em junho de 2017 numa cerimónia que decorreu no Palácio dos Seteais, em Sintra.

