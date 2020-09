Reprodução Instagram, DR

Sofia Arruda e Tiago Aldeia partilham uma amizade de longa data. Prova disso foi a fotografia que a atriz publicou este domingo, 27 de setembro, na sua conta de Instagram.

Na publicação que fez nas redes sociais, Sofia mostra como recriou uma fotografia de há 17 anos com o amigo e colega, Tiago Aldeia. A primeira fotografia, que pode ver abaixo, foi tirada durante a gravação da série juvenil Morangos com Açúcar, onde os dois se conheceram. Anos mais tarde voltaram a recriar este momento amoroso, onde a atriz surge ao colo do ator, o que resultou na fotografia acima.

"Nem sei se vos diga quantos anos separam estas duas fotografias! 😅😆 17 anos depois e ainda consegues comigo ao colo ! Que venham mais 17, juntos dentro e fora do trabalho ❤️", escreveu na descrição.

Nos comentários os fãs não resistiram ao momento: "Que lindos ❤️", "Txiii o Rodas e a Betinha! Era assim não era?", "Nostalgia ❤️✨".

